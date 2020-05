La actriz Leslie Stewart fue protagonista ayer de un ampay donde se le ve incumpliendo la cuarentena.

Ella se fue de su casa en Surco rumbo al depa del chef Rodrigo Conroy en Miraflores.

Pasó la noche del sábado y salió de ahí el domingo al mediodía.

Leslie Stewart colgó un comunicado en redes sociales donde reconoce que se equivocó.

“Buenos días. En cuanto a las imágenes de un programa donde se muestran imágenes saliendo en cuarentena pido disculpas, como artista debo dar el ejemplo y no voy a tapar el sol con un dedo, algo que no estuvo bien. Como ser humano uno se equivoca. Disculpas a todos y más a los que salen todos los días a trabajar por nosotros y el Perú. Muchas gracias. No hablaré más del tema. Leslie Stewart”, escribió en sus redes sociales.

Magaly aplaudió este hecho y dijo que es la primera vez que hacen eso, pues, por ejemplo, Karen Dejo, Katia Palma y Christian Domínguez no se han manifestado al respecto.

