La policía Jossmery Toledo se encuentra en el ojo de la tormenta tras las imágenes difundidas por el programa “Magaly TV, la firme”, donde se le ve “animando” en una discoteca en Tumán. Y es que la suboficial habría recibido innumerables críticas por su desempeño en el escenario.

La periodista Magaly Medina no fue ajena a estos señalamientos, y fiel a su estilo, arremetió contra Toledo.

“Que sin gracia. Dice que es abogada, pero no podía hilar cuatro palabras juntas, ni dirigirse al respetable con sonrisas, con una modeladita, un bailecito, nada”, expresó la presentadora.

Recordemos que Jossmery fue acusada de “estafadora” por el empresario que la contrató, ya que habría invertido S/ 5 mil soles por “alguien que no hizo nada”.

“Sería ilógico de mi parte invertir 5 mil soles en alguien que no va a hacer nada. Dime qué empresario en su sano juicio va a hacer eso”, contó el empresario en una enlace telefónico.

Le da con palo

La popular ‘Urraca’ siguió criticando el accionar de la suboficial, quien se defendió mediante sus redes sociales indicando que ella solo fue contratada como ‘chica imagen'.

“Si tú no te sientes preparada para hacer un show, no sabes modelar o no quieres bailar, entonces no aceptas un contrato. ¿Y tú que eres? ¿De cuando acá Jossmery Toledo es una súper animadora de eventos?. Acaba de salir de la policía y por ahí hacía sus ‘pininos’ tratando de meterse al mundo de la farándula, tanto que se le metió el gustito”, manifestó Medina indignada.

Para finalizar, la periodista lanzó este sarcástico comentario.

“Diva de Hollywood, las ganadoras del Oscar, Scarlett Johansson... En fin, a quién contrataron... chica imagen, ¿de cuándo acá existe ese término?. No más, me agota esta chica”, afirmó entre risas.

