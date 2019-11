Magaly Medina, la conductora de Magaly TV la firme, se burló de la salida de Mirella Paz del espacio de Latina, Mujeres al mando, pues aseguraba que nadie la iba a extrañar.

Ante estos comentarios, Mirella Paz le devolvió su 'chiquita' a Magaly y dijo no conocerla pues no ve televisión. Incluso, la cantante calificó a la 'urraca' de "vieja y loca".

Magaly Medina no se quedó de brazos cruzados y atacó a Mirella Paz, tildándola de "mueble".

"Cuando estás en televisión tienes que ver televisión, no veía tele cuando estaba alejada. Ahora entendemos porque siempre estaba perdida en el espacio, no tenía idea, era un mueble más. Dice que no me conoce, debes ser la única que no me conoce

22 años de carrera, ¿cuánto duraste tú? 22 días, desubicada", remató la popular 'urraca'.

Por si esto no fuera poco, Magaly Medina calificó como una mujer sin clase a Mirella Paz por los improperios lanzados contra su persona.