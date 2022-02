No se calló nada. La popular Tilsa Lozano fue duramente criticada por Magaly Medina, debido a que su equipo de ‘urracos’ grabaron a la ‘Tili’ celebrando en una discoteca del sur, donde parece haberse pasado de copas y comenzó a bailar de una forma llamativa.

La popular Tilsa fue captada bailando hasta el suelo junto a una amiga y su pareja y Magaly quedó sorprendida y señaló: “Yo no entiendo qué hace Tilsa, quiere bailar reguetón, no sé, quiere perrear, no sé qué quiere demostrarle a alguien que le está diciendo cómo bailar, no sé por qué, pero la verdad bastante vulgar, bastante vulgar su comportamiento, bueno es Tilsa no, después que se las da de señorona”.

La ‘urraca’ además resaltó que últimamente Tilsa Lozano tiene poses de señora, las que dejó en esa discoteca: “Qué hacía, alguien me puede explicar qué hacía, bueno pues, les aflora pues, les aflora lo que en realidad son”.

