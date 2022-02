Se desinfló. El equipo de ‘Magaly Tv La Firme’ decidió investigar el real precio del videoclip hecho por Karla Tarazona y Rafael Fernández, debido a que el excesivo precio era irregular e incluso, Magaly llegó a pensar que los habían estafado, pero la verdad salió a flote.

El videoclip en realidad habría costado 33 mil soles aproximadamente, casi 9 mil dólares, la pareja le pasó el presupuesto detallado al equipo de Magaly TV y ellos se encargaron de desbaratarlo.

El presupuesto que pasó la pareja no restó todos los canjes que tenían, entre ellos evadieron decir que los vestidos por un valor de 55 mil soles fueron prestados, la haciendo que supuestamente alquilaron, fue prestada.

Magaly no entendió el afán por la pareja de mencionar que habían gastado S/100 mil soles cuando no era cierto, además añadió que ella cuando hizo su videoclip consiguió todo por canje, y que probablemente no mencionaron los canjes porque querían mantener el estatus del empresario Rafael Fernández.

