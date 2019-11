La periodista Magaly Medina respondió a todos sus detractores, quienes esperaban una verdadera pelea entre ella y la presentadora de TV, Gisela Valcárcel, con quien habló por teléfono la noche de ayer.

“No podríamos creer que Gisela Valcárcel estaba llamando por teléfono. A mucha gente le asombra que las dos hayamos tenido una conversación mínimamente civilizada. Las dos, que tenemos la misma edad, que nos hemos atacado, que hayamos podido conversar, yo digo, ¿qué esperaban? ¿que nos agarremos boca a boca como personas ignorantes?”, señaló.

Magaly explicó así por qué no hubo pelea entre ambas: “eso hay que esperarlo de gente barriobajera, sin un mínimo de cultura, puedo tener muchas diferencias pero tiene una trayectoria que debemos reconocerle, no somos mocosas y si yo tengo diferencias con alguien no me voy a burlar o a portarme agresiva, de mi no van a esperar, soy una señora. Los que han esperado ver derramamiento de sangre no venía al caso”.