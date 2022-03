La “urraca” Magaly Medina lamentó que la salsera Brunella Torpoco haya anunciado este viernes 18 de marzo su retiro de la música por los atentados contra su familia.

Luego de leer el comunicado que lanzó la interprete de “Honda”, la conductora de “Magaly TV, La Firme” expresó toda su indignación contra la delincuencia en el país.

“Es una pena que ella sienta miedo por su familia, de repente ella puede cuidarse, pero tiene miedo por su familia que sigue viviendo en el barrio de Chacaritas. Ella está trabajando para sacarlos adelante, para darles una mejor vida, para trasladarlos a otro barrio un poco más tranquilo”, comentó en un inicio.

“Ella está trabajando, esta chica no le está robando a nadie, sin embargo, estas bandas mafiosas te piden un cupo para que puedas cantar y si te ven triunfar te piden un cupo porque estás triunfando. Díganme por qué una mujer trabajadora le tendría que pagar un cupo a estos delincuentes. (...) No sé como le pueden hacer esto a alguien chalaco, ella es de ahí, su familia es de ahí (...) Nosotros creemos que esta chiquita daba para muchísimo, su éxito es a punto de trabajo, no le debe nada a nadie”, agregó.

