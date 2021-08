¡ALARMA! Magaly Medina se mostró sumamente incómoda luego que el programa ‘Amor y Fuego’ que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre cuestionarán el testimonio de la joven que aseguró que pasó una noche intima con el salsero Josimar.

En la última emisión de ‘Magaly TV, La Firme’ se mostró furiosa y aprovechó para mandarle una indirecta a ‘Peluchín’ y a su compañera.

“Nosotros no somos abogados de nadie... A mí nadie me pincha el globo, cuando nosotros ponemos algo en la pantalla no es porque lo hayamos inventado. Anda vete con ese cuento a una ingenua como María Fe y a quién te quiera creer y defender, pero aquí para alcahuetes nosotros, no, se los dejó a otros”, increpó Magaly muy molesta.

¿QUÉ PASÓ?

El show de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre logró conversar con Diana Noriega, la joven de 21 años que supuestamente tuvo un encuentro intimo con el salsero Josimar.

Es que la jovencita dejo entrever que el programa de la ‘Urraca’ le habría pagado para hablar sobre la supuesta noche que pasó con el interprete de ‘El Aventurero’. ¿Ahora que dirá Rodrigo González?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO