En la reciente edición de ‘Magaly TV, La Firme’, la conductora Magaly Medina le respondió a Antonio Tafur, quien salió en defensa de su amiga Rosángela Espinoza tras las críticas de la presentadora de ATV.

La ‘Urraca’ se tomó unos minutos de su programa de este lunes 8 de noviembre para contestarle al joven influencer, quien señaló que él no dio ninguna autorización para que tal declaración sea difundida en el espacio de chismes y que ningún momento habló de un contrato.

“Si no tenías información ni autorización de la otra persona, ¿por qué contestas los chats? Porque nadie te está entrevistando, te estamos preguntando y eso no es una conversa de amigos. Si tú no sabes nada, no dices nada, dices no puedo hablar. Violaron mi privacía, ¿cuál privacía? Acaso el reportero es tu pata, es tu amigo, ay, por favor pues”, indicó en un primer momento.

“Hubieras empezado por todos tienen derecho a soñar, hubieras empezado por esa respuesta y todos hubiéramos entendido perfectamente que Rosángela y tú estaban soñando con Telemundo, con Univisión, con una cadena internacional... Este tipo de chicos que son como los relacionistas públicos de los artistas están acostumbrados a hacer esto, a dar mala información, de soltar algo para que los demás especulen”, agregó.

Cabe señalar que Antonio Tafur manifestó que ni él ni Rosángela Espinoza aseguraron que tiene contrato con la cadena de Telemundo, sino que conversaron para un proyecto. “En ningún momento del audio no autorizado, que salió en el programa se habló sobre un contrato, pero muchos de ustedes piensan que hemos hablado de contratos, de proyectos sí”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO