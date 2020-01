Magaly Medina, periodista y conductora del espacio Magaly TV La firme, anunció para hoy un nuevo ampay y, esta vez, el protagonista es el integrante de la selección peruana, Carlos Zambrano.

Hoy, Magaly Medina pasará las imágenes donde Carlos Zambrano disfruta de una juerga en altamar y donde aparece muy cariñoso.

La 'urraca' confirmó que la mujer con la que Carlos Zambrano aparece muy cariñoso no es Marcia Succar, su esposa y madre de su última hija.

Carlos Zambrano: así lo sorprendieron su esposa y amigos por su cumpleaños (VIDEO)

“Esta noche no te puedes perderte el ampay a Carlos Zambrano y por su puesto a la que abraza muy cariñosamente no, no es Marcia, no es su esposa”, dijo Magaly para sorpresa de todos.

Como se sabe, hace unos años, Carlos Zambrano se casó en una boda realizada en el Perú con Marcia Succar, su joven esposa a quien también se le vio en la última edición de la Copa América, donde Perú quedó en segundo lugar.

