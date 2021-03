¡Fiel a su estilo! Magaly Medina criticó duramente a Alejandra Baigorria luego de que la “gringa de Gamarra” defendiera a capa y espada a Said Palao de las acusaciones de su expareja Aleska Zambrano.

“La buena de Alejandra Baigorria salió a defender a Said Palao, como si él no pudiera defenderse solo. Tú no eres su mamá, tú no eres su esposa, tú no eres su abogada, ¿por que no dejas que él se defienda solo? Él no puede ocultarse bajo las faldas de su novia, porque no se ve bien”, sostuvo la “Urraca”.

“Este problema él lo tiene con su exsuegra, con su expareja y con su hija. Un tema donde tú sales sobrando, nadie te llamo... Deja que él resuelva solo sus problemas, porque así como fue muy hombrecito para traer un hijo al mundo, tiene que encargarse él de sus problemas. No te compete a ti salir a defenderlo como espadachín”, añadió Medina.

Cabe indicar que Aleska Zambrano, le ha entablado una demanda al combatiente para que le suba la pensión de alimentos a su pequeña.

