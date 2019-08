Angie Arizaga llamó por teléfono a Magaly Medina y respondió en vivo sobre el video difundido en el programa de espectáculos.

Tras difundirse la grabación en la que Nicola Porcella insulta a Arizaga, la modelo negó que las agresiones verbales hayan estado dirigida a ella.

“Nicola y yo tenemos un ambiente de cordialidad. No fue a mí, éramos a un grupo, que quieras sacar de contexto...Fue como un ‘apura’ hacia el grupo, pero no fue a mi. No permitiría que él me insulte ni que yo lo insulte”, dijo.

Ante su respuesta, Magaly Medina no se quedó callada y le dijo: “Qué ciega eres, estás mal de la cabeza, tú no necesitas terapia, quieres defenderlo a como dé lugar. estás quedando como una mujer que no se sabe respetar a sí misma”.

Arizaga continuó negando que su expareja la haya ofendido. “Fue un insulto al aire, no fue hacia mí (...) Das a entender cosas que no hay”, sostuvo.