Daniel Urresti sorprendió al al abrirle las puertas de su casa a la conductora de espectáculos Magaly Medina y brindarle una entrevista totalmente diferente y picante. El candidato estuvo acompañado de su esposa Juanita Pastor quién se robo el protagonismo por su singular carisma.

Durante la secuencia ‘Magaly in the house’ de su programa ‘Magaly Tv, la firme’, la popular ‘Urraca’ cuestionó la poca presencia de la popular ‘Juanita’ dentro de la campaña presidencial.

“Pero Juanita, ¿por qué no comenzaste la campaña? Eres la mejor relacionista pública de tu marido”, fue la pregunta de la ‘Pelirroja’. Ante esto, el exministro del Interior respondió: “Todo el mundo me dice: ¿por qué no has sacado a tu esposa más antes”, sostuvo.

En esa línea, Magaly agregó: “¿No tienes jefe de campaña? No la vio (la presencia de Juanita en la campaña). Uy, no, mejor hubieras contratado a ‘Chibolín’, añadió Medina entre risas.

Cabe recordar que el candidato por el partido Podemos Perú, Daniel Urresti, no fue ajeno a la dinámica que vienen realizando varios postulantes a la presidencia del Perú en la plataforma de TikTok.

Y es que el exmilitar se animó a grabar el famoso challenge “Rico Rico” con los integrantes del programa “Los exitosos del humor” emitido por Exitosa.

TE PUEDE INTERESAR