La periodista Magaly Medina no fue ajena al reportaje de Día D donde doña Charo mostró unos audios donde Melissa Klug discute con el futbolista Jefferson Farfán.

Magaly Medina pidió que se concilie y se converse entre ambas partes. Además, la 'urraca' despotricó contra doña Charo al afirmar que "el amor no se impone".

“En vez de estar alimentando rabias, odios, porque no se sientan y demuestran que tienen corazón. Esas amenazas son tremendas en un país civilizado, no vivimos como salvajes, lamento este bochornoso espectáculo. El amor no se compra, el amor no se vende, el amor nace, no se impone, no se fuerza. El amor no es decir: “te voy a quitar a tus hijos”, eso no es amor, para nada”, señaló.

Magaly Medina también afirmó que los hijos siempre defenderán a la madre, pese a todo lo que se diga de ella.

“Está perdiendo el cariño de sus nietos, los niños sienten la antipatía que esta señora siente por Melissa Klug. Los niños son inteligentes, el amor de madre es único. La madre puede acusarla de todo pero los hijos quieren a la madre de una manera que no podemos explicar e ir contra ese cariño es ir contra ellos también”, agregó.