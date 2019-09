Magaly Medina respondió a la polémica por el ampay del actor Gregorio Pernía, más conocido como 'El Titi' por su personaje de la serie Sin senos sí hay paraíso.

La 'urraca' dedicó unas palabras a Erika Farfán, esposa del actor colombiano, a quien tildó de "ciega, sorda y muda".

"Ciega, sorda y muda de su mujer, me vale madre, si tengo 17 años de casada, no podría tener a ese sin vergüenza al lado mío, ni en mi cama", dijo Magaly.

"Me da vergüenza mirar a la esposa de 'El Titi' y que te mientan en tu pelada cara, pero no me desacredites a mí, no tienes dignidad", agregó.

“Yo creo que ahí no estaba interpretando a ningún personaje, qué vergüenza me da esa señora, pobrecita ella, hay hombres que pueden estar toda una vida con una mujer mientras ella les consciente todo”, finalizó.