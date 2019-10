Magaly Medina recordó la escandalosa ruptura de Christian Domínguez y Karla Tarazona por la relación que el cumbiambero inició con su entonces bailarina, Isabel Acevedo.

La ‘urraca’ mostró las fotografías donde aparecían los tres juntos y lamentó que existan mujeres que aceptan relaciones clandestinas con hombres casados sabiendo de la existencia de las esposas o los hijos.

“Compartían juntos, o sea, qué cosa tenías al lado, ¿una víbora? Ella asistía a los ensayos, ¿Karla Tarazona sentada a su costado quién estaba? La Chabelita, mirando cómo la pareja se besaba, se daba muestras de cariño. Karla a veces llevaba a su pequeño hijo, le daba de lactar, y la Chabelita mirando. ¿Cómo es que existen mujeres que pueden ver a un hombre con su bebé en brazos, su mujer, y aceptan una relación clandestina? El hombre te puede seducir, pero nosotras tenemos que darnos el lugar y decirle ‘disculpa un momento, pero tú eres un hombre casado, un hombre comprometido’”, manifestó.

Más adelante, la conductora se burló de una reciente publicación donde Isabel Acevedo celebraba su soltería. Magaly Medina señaló que no se sorprendería de ver a la “Chabelita” con un hombre comprometido.

“¿Porque estar soltera está de moda? ¡Qué te queda pues! Hasta que por ahí veas al marido de otra y de repente se te arregla la vida. Una persona que hace eso teniendo a tu costado a esta pareja, que sabes que son pareja, tú ahí compañera, yendo a comer a la casa y luego ¿llevándote al marido? No me fastidies, eso tiene un término peor pero no lo voy a decir porque estamos en televisión nacional”, expresó.