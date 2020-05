Janet Barboza tildó a Magaly Medina de “fracasada”, luego que la periodista en su programa del día lunes se burlara de su novio, Miguel Bayona, quien ahora se dedica a la venta y entrega delivery de naranjas.

“No sabe diferenciar un trabajo digno y honrado, pero qué podemos esperar de una fracasada como Magaly Medina. No terminó sus estudios y ha engañado a todo el mundo diciendo que sí lo hizo. Es una mujer que se ha dedicado al chisme barato, es muy fácil hacer rating criticando”, señaló la exconductora de “Válgame Dios” al diario Trome.

Ante sus declaraciones, la periodista de ATV le respondió fuerte y claro a la popular ‘Rulitos’, y señaló que le dolió que le dijera su pareja solo sirve para “cargarle las carteras”.

“Supongo que a cualquier mujer le duele que su pareja solo le sirva para cargarle las carteras y el maletín de maquillaje. Yo no podría tener a mi lado un hombre así. Necesito admirar a alguien para amarlo y respetarlo”, dijo al diario Trome.

Asimismo, Magaly Medina sostuvo que prefería no hablar de personas que no le interesan. “Prefiero no hablar de gente que no me interesa. Hay varios angurrientos de cámaras por estos días y no voy a contribuir con darles 5 minutos de luz”, agregó.

