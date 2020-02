Tras la solicitud de reducción del monto de dinero mensual para los hijos de Melissa Klug solicitado por Jefferson Farfán, Magaly Medina lo cuestionó y reprochó el hecho.

Resulta que el abogado de Jefferson Farfán indicó que solamente en el 2019, en educación se gastaron 100 soles y en salud 32 mil soles; sin embargo, para Magaly Medina eso es irrelevante si uno quiere dejarle una buena herencia a sus hijos.

“Si quiere educar bien a sus hijos, en un colegio que se merecen los hijos de un jugador de fútbol, uno nunca debe mezquinarles la educación ni la salud. La educación es la única herencia que vamos a dejar a nuestros hijos y si nosotros estamos en la posibilidad económica de darle lo mejor de lo mejor, entonces hay que dárselos”, cuestionó Magaly Medina.

La “urraca” no tuvo reparos en cuestionar los otros gastos que tiene Jefferson Farfán y para los cuales no tendría reparos.

“Si puede regalarle un carro a su primo, si puede viajar con todo el clan de la Yaha, si puede invitar a Ivana Yturbe a Dubai, ¿ Por qué no darle 53 mil dólares en tres años a sus hijos? Si total, a su exmujer no le dio nada, no le dio nada más que una casita y un carro que se agota”, dijo.

“A sus hijos no le da plata desperdiciada, es plata que sus hijos se merecen”, finalizó.

VIDEOS RECOMENDADOS

San Isidro: joven fue estafado por mensaje de texto y perdió más de 16 mil soles (12/02/2020)

TE PUEDE INTERESAR