Magaly Medina le respondió a Josimar luego que él la destruyó por cuestionar su estado de salud por bajar tanto de peso.

Y es que en un post de Instagram, Josimar pidió que “no se dejen engañar por una fea”.

Por su parte, durante su programa, Magaly reaccionó así: “Le sale la ordinariez pues, por mucho oro que se ponga y todo lo demás, la ordinariez le sale, la falta de educación”.

“No seas igualado, ah, para empezar no estamos en el mismo level (nivel)”, dijo la “urraca”.

Según Magaly, nunca dijo que Josimar estaba flaco, sino desmejorado: “a nosotros nos interesaba tu voz, no tu gordura (...) No he dicho que esté flaco, sino que se le ve desmejorado”.

“Josimar tiene casi la misma costumbre, como no pueden defenderse bien, no saben ser emocionalmente inteligentes, lo primeor que hacen es insultar, atacar y amenazar”, señaló.

