En la última edición del programa “Magaly TV, la firme”, la periodista de espectáculos, Magaly Medina, no dudó en arremeter contra Kike Suero, tras las imágenes difundidas donde se le ve al cómico besándose con la madre de sus hijos, con quien tiene denuncias por agresión física y psicológica.

“Para tener un concepto de una persona, debes de conocerla o investigar profundamente acerca del tema. Ustedes lo ponen siempre desde otro ángulo”, indicó Kike mediante un enlace telefónico.

Frente a esas palabras, la conductora no dudó en responderle de manera tajante y precisa.

“Yo no necesito conocerte ni a ti, ni a la gente de la farándula, no quiero tu amistad. Yo no tengo prejuicio, tú has sido denunciado por agresión. No seas conchudo”, indicó la periodista.

El actor cómico trató de defenderse a toda costa. Sin embargo, un comentario terminó de encender la furia de Magaly.

“Te pregunto ¿Tú crees en tu pareja? Cuando uno está enamorado, crees en lo que te dicen, te ciegas totalmente", expresó Suero, haciendo referencia a la relación de Magaly con su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

La popular ‘Urraca’ no pudo soportar tal comentario y arremetió con todo frente al cómico.

“Tomate un poco de agua. Vete a un psiquiatra, anda a rehabilitación, mejora tu vida, sé un buen padre, sé mejor hombre. Gracias Kike, ya no me interesa seguir hablando contigo”, finalizó.

Magaly 1