La conductora de televisión, Magaly Medina, no tuvo reparo en seguir defendiendo su posición frente a las distintas opiniones que han salido a la luz luego del ‘ampay’ que muestra a nuestro arquero nacional, Pedro Gallese, saliendo de un hotel con un jovencita que no era su esposa.

Tras este suceso, Milagros Leiva, conductora del noticiero matutino de ATV, se pronunció frente al ‘ampay’ con un comentario que captó la atención de la popular ’Urraca’, ya que indicó que “si lo haces, hazlo bien, tonto”, haciendo referencia a la infidelidad cometida por el seleccionado.

Magaly Medina pidió que cortaran el video porque “no soportaba que una mujer diga eso. Por más que sea una persona que trabaja en el canal. Discrepo abiertamente”.

“¿Ojos que no ven, corazón que no siente? Esa es la mentalidad que debemos desterrar y como mujeres líderes de opinión, empoderadas, no podemos estar diciendo al resto: ’pero si no lo ves, hazte la loca'”, sostuvo la periodista.

“Tenemos que vivir como mujeres modernas. Hay que ser consecuentes. Somos líderes de opinión y si vamos a hablar, hay que pensarlo hasta cinco veces si se va a decir algo”, concluyó Magaly.