Magaly Medina envió un fuerte mensaje a Nicola Porcella luego que el chico reality anunció que tomará acciones legales contra la conductora por mostrar un video donde se muestra una actitud agresiva contra su expareja Angie Arizaga.

Tras leer el comunicado de Nicola Porcella, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ lamentó que Nicola Porcella no haya reconocido su error y que, por el contrario, la culpe de este escándalo.

“Tiene mucho de altanero y nada de modestia ni nada de reconocer: ‘bueno señores, había tomado unas copas, me excedí en mis comentarios, estaba furioso, habíamos tenido una discusión’ (...) por lo menos haces un mea culpa, chiquito, pero no; todos tienen la culpa menos él”, sostuvo Magaly Medina.

Acto seguido, la conductora aseguró que no tiene nada personal contra Nicola Porcella: “Magaly Medina tiene culpa, ella tiene la culpa, a ella la voy a demandar, ella me quiere perjudicar. ¿A mí qué me interesa perjudicarte? Ni te conozco, ni te conoceré nunca, no me interesa ser tu amiga, no eres nadie de mi círculo cercano, no me importas”.

“Estás en televisión como yo y así como a mí me critican, como también me dan de alma en las redes, así como también soy objeto que capta la atención del público; lo mismo tú. Lo que pasa que tú siempre estás envuelto en situaciones bastantes controversiales”, agregó.