La conductora de televisión, Magaly Medina, no dudó en pronunciarse tras las declaraciones de Nicola Porcella donde anunció que se va a radicar a México, pero que seguirá con el proceso legal en contra de la periodista por el delito de difamación.

“Que lo haga, porque yo también continuaré defendiéndome. Manca no estoy, sin abogados no estoy y tengo un canal que me respalda”, expresó la periodista.

También aprovechó en desearle buena suerte al exguerrero ahora que se va a tierras aztecas.

Asimismo, luego del revuelo que han causado sus ‘ampays’, expresó que se encuentra contenta por el resultado, ya que fue un arduo trabajo en equipo que tomó su tiempo.

“Cierro bien el año. Nos ha costado bastante, ha sido difícil volver al programa que hacía hace tantos años, pero nuevamente hemos capturado a un público que no nos conocía y al público antiguo. Trabajo desde las 10 de la mañana, soy jodida con mi gente y me exijo mucho", confirmó la popular ‘Urraca’.

Sin embargo, indicó que no tendrá muchos días de vacaciones, ya que ahora está enfocada en seguir ‘ampayando’ a más ‘jugadorazos’.