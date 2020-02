Magaly Medina dio con palo a Nicola Porcella, luego de que él hiciera una broma de mal gusto contra su compañera de conducción, Karina Rivera.

"Nadie se gilea a Karina (Rivera) más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, fue el desafortunado comentario del exchico reality.

Al respecto, Magaly se mostró indignada por esta frase considera por muchos ‘machista’. Le recordó que una cosa es entrenar el físico y otra cosa es conducir frente a una audiencia.

“Por hacerse el bromista, por querer decir algo porque no tiene recursos. Una cosa es armar vasitos, una cosa es lucir los músculos, los músculos no necesitan el cerebro, otra cosa es hacer ejercicios todo el día, eso no necesita cerebro, pero para conducir un programa, donde queremos entretener al público en un horario familiar, allí si se requiere un poquito de neuronas”, comento la ‘urraca’.

Luego mandó una indirecta a la gente que contrató a Porcella: ¿qué podemos esperar si le dan un programa a alguien que no tiene la capacidad suficiente para desempeñarse con altura"

“No es lo mismo músculos que neuronas”

“¿Como si este señor supiera algo del compromiso y responsabilidad que implica la palabra amor?”, agregó Medina.

