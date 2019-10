La conductora de Magaly TV La firme no se quedó callada luego de las indirectas que le envió el salsero Josimar y la presentadora de En Boca de Todos, Tula Rodríguez.

“Acá nada es bamba, bamba es ella”, dijo Josimar y, acto seguido, Tula Rodríguez agregó: “bueno, ya lo sabes, bamba eres tú, acá todo es original, él es un artista internacional y trabaja para eso y se puede dar los lujos que quiera”.

Ante estas declaraciones en contra de la ‘urraca’, Magaly Medina no se quedó de brazos cruzados y tildó de “bataclana convertida en conductora” a la popular ‘peludita’.

Además, la periodista criticó que el programa En Boca de Todos les pasa la 'franela' a sus invitados.

“Josimar en su local de Gamarra, vende productos no licenciados de Disney. Él se presentó en un programa del mediodía, de otro canal. Hay programas que si se prestan y todos los artistas van porque les pasan la mano. Yo no voy a hacer eso, no va con mis principios”, señaló.

“Porque yo soy periodista, no bataclana pues, no bataclana convertida en conductora no soy, modelito convertida en conductora, tampoco, periodista así moriré y aunque me gane las antipatías”, agregó.