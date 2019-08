Magaly Medina se mostró sorprendida al escuchar la nueva canción de Yahaira Plasencia, titulada “Y le dije no”, y aseguró que por primera vez está de acuerdo con la salsera, ya que las mujeres deben decir que “no” al hombre que las tiene “clandestinas”.

“Me parece muy bien y concuerdo con ella en que las mujeres en el siglo XXI están empoderadas y pueden decirle a cualquiera, inclusive un hombre, “no” y dejarlo en lista de espera, así dijo", indicó la periodista en su programa ‘Magaly TV La Firme’.

A raíz de los comentarios de Yahaira Plasencia sobre el empoderamiento de la mujer, Magaly Medina dijo que la salsera tiene razón las mujeres empoderadas no permiten que un hombre las tenga escondidas: “Me alegra que pienses igual cosa que así evitarás que algún hombre te tenga como clandestina, no te oficialice, se avergüence de ti, tenga temor de lucirte del brazo, porque las mujeres empoderadas eso no lo permitimos porque es una falta de respeto a nosotras como mujeres, como seres humanos y como dignas y merecedoras de todo el respeto y cariño del mundo”.

Le da un consejo

La periodista no dudó en aconsejar a Yahaira Plasencia y a todas las mujeres del Perú: "Y al que no, que se aguante y a ese se le dice no, como dice tu canción. Le dije que no, por supuesto, hay que decir que no: no a que me tengas como clandestina, no a que me tengas como segundona, no a que me tengas escondida, no a que me niegues, a eso hay que decirle, Yahaira Plasencia y a todas las mujeres del Perú, que no”.