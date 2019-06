Magaly Medina le aclara las cosas a la mamá de Jefferson Farfán: "por opinar no me puede demandar"

No se queda callada. Magaly Medina volvió a referirse a la demanda que le interpondrá la mamá de Jefferson Farfán, Doña Charo, por asegurar que el departamento ubicado en El Golf (San Isidro) le pertenece a Yahaira Plasencia.

Esta vez, con papeles en mano, la popular “Urraca” dijo que ella sabía defenderse. “No es nuestra intención estar peleándonos con la mamá de un jugador de fútbol. Sin embargo, la mamá de Jefferson Farfán ha salido con la pierna en alto a anunciar que nos va a demandar. Esos son gajes del oficio, señora Charo. Nosotros estamos acostumbrados. No porque una vez me mandaron a la cárcel por un jugador de fútbol (Paolo Guerrero), quiere decir que todas las veces me van a agarrar con la guardia baja”, señaló Medina durante su programa.

(FOTO) Magaly Medina no se preocupa ante demanda

Lección aprendida

Asimismo, la periodista dejó sentado que está bien asesorada no solo por su abogado, sino por su esposo, el notario Alfredo Zambrano. “Yo ya aprendí; de los errores uno aprende, de los errores de cómo dejar que te manden a la cárcel bien fácilmente. Estoy bien protegida ahora, pero sobre todo quiero decir ¿cuál sería la demanda’, ¿Por qué me demandaría? Si en ningún momento he dicho que la casa es de Yahaira Plasencia”, indicó.

“Debería tener un papel de Registros Públicos donde diga eso. Felizmente estoy casada con un notario y un poquito he aprendido de esas cosas. Yahaira (Plasencia) no es dueña de nada, pero yo me pregunto algo: ¿por qué ella compra esos muebles y por qué su mamá da instrucciones precisas a la vendedora de que tienen que ir a la casa de Camacho? Eso no es casualidad”, sostuvo.

Tranquila

Finalmente, Magaly Medina reveló que esperará la demanda de la progenitora de la “Foquita”. “Nos veremos las caras en el juzgado; sin ningún problema con eso, porque también sé defenderme y sé lo que acá hemos dicho y qué no. Ahora, si le molesta que hayamos descubierto este entramado, es otra cosa. Por eso no se puede demandar, no está escrito en el Código Penal; además por opinar, no”, indicó.