Tras varios días del ampay que Pedro Gallese protagonizó, el futbolista finalmente pidió disculpas públicas a su esposa y le pidió que le dé una oportunidad.

Luego de escuchar las disculpas del arquero de Alianza Lima, Magaly Medina le mandó un mensaje a Claudia Díaz. La ‘urraca’ le aconsejó que se tome su tiempo para tomar una decisión.

“Claudia, piénsalo pero tómate tu tiempo, todo el tiempo que quieras porque primero tienes que ver y pensar si es que realmente esa no fue la primera vez o segunda vez que lo hizo, a pensarlo bastante”, señaló Magaly Medina durante su programa.

A través de Instagram y en una declaración en vivo en Gol Perú, Pedro Gallese pidió disculpas y aseguró que trabajará en recuperar a su familia: “No hay ninguna justificación válida para poner en riesgo lo más preciado que tengo en la vida: mi familia. No tengo excusas y solo me queda trabajar mucho para recuperar la confianza que he dañado”.