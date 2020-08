La periodista Magaly Medina le envió un mensaje a Jossmery Toledo luego de que Shirley Arica siguiera mandando sus indirectas, asegurando de que Jean Deza no la supera y la policía publicara un video en donde se le ve velando los sueños del futbolista.

“La Jossmery tiene que ponerse mosca, tiene que ponerse alerta, pues la Arica está dejando entrever que su ex, Jean Deza, que ahora vive con la expolicia, parece que no la puede olvidar. Al parecer anda haciendo travesuras”, le dijo Magaly Medina a la expolicía.

“Para contestar todo esto, Jossmery Toledo no ha tenido mejor idea que colgar un video cuando ella vela el sueño de su amado novio. Pero hay que preguntarse: ¿Él duerme a tu lado, pero con quién está soñando?”, añadió la “urraca”.

Por si fuera poco, Magaly Medina le hizo una advertencia a Jossmery Toledo, asegurándole que cuando Shirley Arica dice algo es porque claramente es verdad. “Algo se está cocinando bien y algo se va estallar acá porque las relaciones de tres no funciona. Tú tienes que averiguar porque las mujeres somos intuitivas. Shirley no es loca, ella habla cuando tiene algo entre manos. Si ella dice que él no la supera, yo que tú agarro mis chivas y me voy”.

Magaly a Jossmery Toledo sobre Jean Deza y Shirley Arica-ojo

