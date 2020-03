Magaly Medina arremetió contra Yahaira Plasencia por amenazar a una reportera del programa “América Hoy” mientras intentaba entrevistarla.

“Realmente se ha creído la última chupada del mango, la última Coca Cola del desierto, eso lo sabemos hace bastante tiempo”, dijo la “urraca”.

“Sergio George le ha dicho que sonría, que conteste las preguntas. Dos días le dura el aprendizaje”, agregó Magaly, quien explicó que pese a las indicaciones del productor, el comportamiento de Yahaira Plasencia siempre sale a la luz.

“De pronto se le olvida y le sale lo Yaha, le sale aquella Yaha porque Yaha seguirá siendo la Yaha, por muy Yahaira Plasencia que le haya hecho creer Sergio George que es, por muy talento nuevo de la música salsa que le haya hecho creer él y su compañía”, explicó.

“Le contesta bien soberbia (...) ella se siente todopoderosa, algunos me dicen que está empoderada. ¿Empoderada de qué? ¿Empoderada de estar clandestinamente con alguien que hasta ahora no la oficializa?”, preguntó la periodista.

Magaly Medina también le pidió a Yahaira Plasencia que regule su trato con la prensa, porque artistas más famosos se han derrumbado: “Que no se sienta tan poderosa con el billete de otro, que no se sienta tan poderosa por estar detrás de las faldas de Sergio George. He visto torres más altas derrumbarse, así que cuidado Yaha. Así trata a todo el mundo”.

La ‘urraca’ también criticó duramente que Ethel Pozo no haya defendido a su reportera y, por el contrario, haya llenado de elogios a Yahaira Plasencia pese a que amenazó al personal de su programa.

VIDEOS RECOMENDADOS

Rodrigo González destruye a Yahaira Plasencia por su actitud con la prensa- diario Ojo

TE PUEDE INTERESAR