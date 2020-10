Magaly Medina arremetió con todo contra Silvia Cornejo luego de verla festejando el cumpleaños de su esposo Jean Paul Gabuteau, al mismo que le chocó el auto y por el que fue denunciada en una comisaría.

Al parecer, esta bochornosa situación fue olvidada por Silvia Cornejo, a quien las cámaras de “Magaly TV La Firme” la captaron besándose con el padre de su hijo. Por ello, la “urraca” calificó esta relación como la más tóxica.

“Es la relación más tóxica que he visto en la televisión, ósea más tóxica que Silvia Cornejo ya no hay ninguna. Le estrellé el auto a su esposo y eso fue bochornoso. Sus líos trasciende”.

“Ahora le festejó el carro, se olvidó que le destrozó el carro, se olvidó de la ex, se olvidó de su molestia, se olvidó que él la denunció a ella y luego ella a él. Qué tal nivel a donde llevan su relación. Ella chapando con él y festejando su cumpleaños”, agregó Magaly Medina.

Por ello, Magaly Medina le recomendó a Silvia Cornejo a tener más dignidad. “¿60 céntimos de dignidad? No, un par de soles por lo menos, pobrecita, unos 50 soles tiene que comprarse, porque no tiene nada. A mí me daría vergüenza luego del chongazo protagonizado.. Ahora publica videos de la fiesta del hombrecito que le gusta estar más en la casa de la ex”.

