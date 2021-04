El notario Alfredo Zambrano ha negado tajantemente que participe en el programa “El Artista del Año”, conducido por Gisela Valcárcel, que se estrena este sábado 24 de abril.

Alfredo Zambrano le escribió a Jessica Newton para hacer sentir su voz y hacerle llegar a Magaly Medina el mensaje de que esa información es totalmente falsa.

El notario aseguró que de salir en televisión junto a Gisela Valcárcel, Magaly Medina jamás se lo perdonaría.

“Es mentira Jessiquita, yo no le haría eso a Magaly. Ya sabes cómo quieren vender los programas de farándula”, le escribió Alfredo Zambrano a Jessica Newton.

Seguidamente añadió: “No saldría para nada en TV...ya que si salgo en el programa de Gisela, no me lo perdonaría nunca. No le haría daño”.

Mediante mensaje, Alfredo Zambrano pidió a Jessica Newton decirle a Magaly Medina que esté tranquila con esta noticia. “Que esté tranquila que no siquiera me llamaron para participar. Son una verdaderos mentirosos”.

