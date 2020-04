La conductora de ATV, Magaly Medina, no fue ajena al nuevo tema que lanzó el cumbiambero Tony Rosado, quien le dedicó su nueva canción “Distinguida dama”.

Magaly fue clara al decir que le resbala la letra que Tony Rosado le compuso a la 'urraca'.

Sin embargo, no lo pasó por alto y amenazó al 'ruiseñor de la cumbia' con demandarlo por tal osadía.

“Cero creativo, no me siento aludida, pero para aquellos que dicen que está dedicada a mí, me resbala realmente, esperaba algo más fino e irónico”, señaló.

“Acuérdense que me llamaba mostra, qué feo se ve en un hombre, machista recalcitrante, es una especie que ya debe extinguirse, cuidado que la investigación puede abrirse y este chiste puede salirte bien caro”, agregó.

