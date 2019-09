La periodista Magaly Medina amenazó de denunciar a Tony Rosado por violencia de género durante su programa “Magaly TV La Firme”. Ella mostró videos donde el cumbiambero la atacaba fuertemente sobre el escenario en uno de sus shows.

Tony Rosado llamó de “mounstra de mi***” a Magaly Medina. “Tiene que dedicarse a otra cosa, a que el Perú salga adelante, a eso se tienen que dedicar esos programas, mounstra de mier** habla de mí toda la noche, ya me hartó, ya me llegó, solo para tener rating en su programa y le paguen”.

Al escuchar esas declaraciones, la periodista Magaly Medina no se quedó callada. “Creo señor Tony Rosado que eso es violencia de género, porque si usted ha decidido llamar a todos como “Distinguida dama”, a mí también debe llamarme “Distinguida dama” (....) porque no puede llamar con una gran cantidad de insultos, porque eso está contra la ley y se llama violencia contra la mujer, violencia psicológica”.

“Así como a usted ya le llamaron al Ministerio Público, no vaya ser que a mí se me cruce los chicotecos un día y olvídese y un día me levanto rayada y le clavo un juicio y ya sabe, porque yo a los juicios ya estoy acostumbrada”, añadió Magaly Medina.

La periodista dijo no tener miedo de irse a juicios, pues ya está acostumbrada. “Te puedo denunciar, voy a averiguar mañana, te voy a denunciar. ¿Qué te parece? Yo ya estoy curtida de eso”.