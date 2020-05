La conductora Andrea Llosa, no dudó en pronunciarse sobre el éxito que tienen sus programas en ATV, pues ella afirma que las cifras hablan por sí solas y reflejan el arduo trabajo de todo su equipo de producción.

También aseguró que no le molesta en lo absoluto el comentario que le hizo Magaly Medina a Juliana Oxenford por “envidiar el buen colchón” (rating) que deja su noticiero.

En una entrevista, la periodista señaló que hizo 11.2 puntos de rating con el programa “Nunca más”. “Es bueno. También la semana pasada con ‘Día D’ estuvimos liderando, a los dos nos va súper bien. Como yo siempre digo, somos ‘el combo del domingo’, es gracias al equipo y la chamba que hacemos. Ese es el resultado de 9 años de full chamba y de no haber bajado la guardia”, señaló.

Asimismo, Llosa aseguró que ella le deja un buen ‘colchón’ al programa de la popular ‘Urraca’. “Ahí están las cifras. Todos los medios pueden acceder al rating, es público. Estaría de más que yo hable si las cifras están ahí, sería un poco tonto. A estas alturas del partido estoy vieja para esas cosas (pelear públicamente)... honestamente vivimos en democracia, cada quien es dueño de sus palabras, cada quien dice lo que quiera. Digamos que mi mundo está enfocado en mi trabajo y en mi familia, no me importa nada más", confirmó.

Por otra parte, descartó que tenga algún ‘roche’ con Medina, pues considera que ya no está para esas cosas. “No me interesa, estoy en otra etapa de mi vida, con todo lo que está pasando estoy enfocada en qué miércoles vamos a hacer dentro de dos semanas con el tema del programa, pues es jodido trabajar en medio de esta situación. Nos va tan bien con ‘Nunca más’ y ‘Andrea’ que no me importa ese tipo de comentarios, no me molesta”, afirmó a Trome.

TE PUEDE INTERESAR