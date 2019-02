Magaly Medina anuncia contrademanda para Nicola Porcella por difamación

La periodista Magaly Medina habló sobre el mensaje que envió Nicola Porcella en su programa "Estas en Todas" donde informaba que había pedido alejarse de la televisión por algunos días tras lo ocurrido con Poly Ávila.

"Hizo un mensaje a la Nación presidencial y lo que escuché me extraña, lo que me hace querer tomar acciones legales", dijo Magaly Medina.

"Yo pensé que cuando aclaré, había quedado clarísimo. ¿Has pedido o te han pedido (que no salgas en televisión) hasta que todo esto se clare o la gente se olvide un poquito?", añadió Magaly Medina, quien no cree que él haya tomado esa decisión.

Además, Magaly Medina le recordó que ella siempre ha buscado la verdad en carrera periodística, tras la declaración de Nicola Porcella quien indicó que solo han abordado el tema por rating. "Te voy diciendo que la verdad siempre me ha interesado. La verdad siempre ha sido mi bandera, así que a mí no me vas a venir a hablar de verdad".

LO DEMANDARÁ

Magaly Medina volvió a recordarle a Nicola Porcella que ella no aseguró que él tenga responsabilidad en el hecho de que Poly Ávila haya sido drogada. Sin embargo, al haber afirmado esto él, la periodista lo contrademandará.

"Yo te quiero decir que puedes recibir una contrademanda por difamarme a mí, por decir que yo he dicho que tú tienes responsabilidad (...) Yo con los abogados del canal te estoy mandando una demanda, así que espero que te tranquilices", finalizó.

HAY MÁS...