Magaly Medina apoyó a Melissa Klug luego que esta señalara que Jefferson Farfán debe “apechugar” cada vez que el público se burla de él por su romance con Yahaira Plasencia. La ‘urraca’ aclaró que ni ella ni la ‘blanca de Chucuito’ le han puesto sobrenombres a la ‘Foquita', pero sí lo ha hecho la gente en las redes sociales.

“No ha podido decir algo más cierto Melissa, comulgo con ella totalmente. Ella dice algo muy cierto, Jefferson Farfán se le da por demandar a todo aquel que no tiene culpa de nada, él demanda a las personas equivocadas. El público, que escribe en sus redes tipo Instagram, cuando él abre sus comentarios, le dicen de todo por su vinculación con Yahaira Plasencia. En la calle no sé, no sé dónde más pero siempre le están poniendo sobrenombres, pero no nosotros. Por ejemplo yo nunca le he dicho ningún sobrenombre, Melissa Klug, que sepa, tampoco le ha dicho ningún sobrenombre”, explicó Magaly Medina.

Y es que en su demanda, Jefferson Farfán habría culpado a la ‘urraca’ porque la gente lo llama “cachudo", por lo que Magaly Medina recordó que ella nunca ha utilizado esa palabra: ”Él se la pasa demandando a las personas de televisión que ni siquiera mencionamos la palabra esa (cachudo) que hemos sí explicado, en cristiano, qué es lo que le dice la gente".

Asimismo, Magaly Medina indicó que como Jefferson Farfán no puede demandar al público que se burla de él, sí lo hace con la madre de sus hijos y con la ‘urraca'.

“Lo que le dice Melissa es apechuga no más Jeffry, apechuga, te estás yendo con Yahaira de viaje, te estás luciendo en Miami, la gente peruana te está fotografiando juntos (...) el público es el que le pone sobrenombres, pero como él no puede demandar al público que le escribe en sus redes sociales, al público con el que se cruza en la calle, con el que se cruza en un partido de fútbol; entonces lo que hace es demandar a Melissa Klug porque le anda mandando carta notarial tras carta notarial, demanda tras demanda, o demandar, ahora que ya aparecí yo, a Magaly Medina. Como si Melissa o yo tuviéramos la culpa de lo que la gente le dice en las calles o en las redes sociales”.

Finalmente Magaly le mandó un contundente mensaje a la 'Foquita’: “Que no se confunda, que una cosa es lo que la gente le dice en las redes sociales y otra lo que yo digo acá u opino. Yo me hago responsable de mis frases, de mis adjetivos calificativos, de mis opiniones, pero no me hago cargo de lo que otra gente le puede decir a él”.