​Magaly Medina arremete contra Angie Arizaga tras declaraciones sobre Poly Ávila y le recuerda su pasado (VIDEO)

La conductora de TV Magaly Medina se ha mostrado indignada tras las declaraciones que diera Angie Arizaga, quien salió en defensa de Nicola Porcella tras la denuncia que hizo días atrás Poly Ávila dando a conocer que fue drogada en una fiesta en Asia. A esto, Medina recordó episodios pasados en la vida de la guerrera.

Declaraciones de Angie Arizaga sobre Poly Ávila y Nicola Porcella

En un video difundido por Magaly TV, la firme, Angie Arizaga sale en defensa de su expareja Nicola Porcella y asegura no conocer a la modelo argentina Poly Ávila: "Yo a Poly (Ávila) no la conozco, yo conozco a los chicos, conozco a Nicola, y yo les creo a ellos, de verdad que me apena todo esto, me apena que estén pasando por algo tan delicado y lo tomen tan a la ligera".

Magaly Medina arremete contra Angie Arizaga por caso de Poly Ávila

Estas fueron las declaraciones que Magaly Medina no le perdonó a Angie Arizaga e hizo un fuerte llamado de atención: "A mí lo que me asombra, Angie Arizaga, es que tú tomes a la ligera un tema tan serio, muy muy serio, y como digas 'yo les creo a ellos, a Poly Ávila no la conozco, yo les creo a ellos'. O sea, tú dices: 'Yo les creo a ellos, no le creo a Poly Ávila', ¡qué desgracia!, ¡qué realmente desgracia!".

Junto a esto, Magaly Medina recordó episodios del pasado de Angie Arizaga sobre la difusión de unos audios en los que presuntamente se refería de Nicola Porcella: "Porque creo estimadísima Angie Arizaga que tú te has olvidado que alguna vez (...) entrevistamos a un muy buen amigo tuyo que puso algunos pantallazos de sus conversaciones contigo y audios que tú le grabaste en su teléfono, que tú le enviaste a su WhatsApp, y que él los puso al aire porque quiso denunciar que tú eras una mujer maltratada. Creo que deberías acordarte de esas conversaciones que se puso al aire aquella vez y que también fue realmente escandaloso", sostuvo.

HAY MÁS...