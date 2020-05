Se molestó. La periodista Magaly Medina no aguantó que Angie Jibaja tildara de “viejito buena gente” a sujeto que la atacó a mano armada. La popular ‘Urraca’ no dudó en arremeter contra la modelo y dijo que el público no es tonto.

“Lo describe como un viejito buena gente, un viejito buena gente no tiene drogas en su casa y armas (...) Además, yo no entiendo por qué sigue negando el romance que tuvieron. Un viejito buena gente no te amenaza, no te dispara dos balazos, ni a los policías”, manifestó la presentadora.

Asimismo, la figura de ATV le puso fuertes adjetivos calificativos a Ricardo Márquez, de 75 años de edad.

“Un viejito buena gente que me daba asco, eso no es un viejito buena gente, es un viejito mañoso, bandido, que no tiene nada de buena gente. Era un hombre violento, agresivo y además, consumidor de cocaína”, expresó indignada Medina.

La presentadora no dudó en mostrar su molestia frente a las declaraciones de la ‘chica de los tatuajes’. “Angie dice no, jamás, es un abuelo, sí claro, cómo no, ¿qué cosa crees, que todo el público somos una sarta de idiotas que no entendemos nada? Eso es lo que a mí me enoja de ella, es una drogadicta que no quiere reconocer que tiene esa enfermedad”, finalizó.

