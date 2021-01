¡Se encienden las alarmas! Pablo Heredia fue denunciado por presunto acoso sexual por una mujer colombiana identificada como Estefany Najar. Y es que el programa “Magaly TV La firme” presentó diversos audios y chats entre el actor y esta jovencita, que probarían el supuesto acercamiento entre ellos.

En ese sentido, la conductora mencionó que el argentino habría confirmado que su programa le habría pagado cierta cantidad de dinero a la ‘influencer’ extranjera para que lo difame.

“Él dice que has recibido 2 mil soles por parte del programa para salir a denunciar esto, cuando tú me contactaste personalmente por Instagram... Me parece una salida poco honorable, en vez de pedir disculpas públicas, lo que hace es decir que lo estás difamando y que te has vendido por poca plata”, comenzó diciendo la popular ‘Urraca’.

Asimismo, la figura de ATV no tuvo problema en cuestionar la actitud de Pablo Herida, tildándolo de ‘narcisista’. “Increíble estas personas desubicadas que se creen divos, estrellas. Todos somos personas a las que el público nos hace el favor de mirarnos. Están tan endiosados, pero son narcisistas que no quieren a nadie, solo a si mismos, y creen que todas las mujeres tienen que rendirle pleitesía”, agregó.