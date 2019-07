Magaly Medina arremete contra Sheyla Rojas: "tu hijo se está dando cuenta de algo que es evidente"

Magaly Medina arremetió contra Sheyla Rojas por grabarlo mientras hablaban de dinero. Durante su programa, la conductora lamentó la exposición del menor.

"Esto es un tema que debe tratarse con su hijo en privado, pero no exponerlo de esa forma. ¿Qué quiere lograr con su hijo, que se convierta en youtuber a sus cinco años?", se preguntó Magaly Medina.

En ese sentido, pese a que admitió haber defendido a Sheyla Rojas en el pasado, la conductora de 'Magaly TV La Firme' aseguró que no está de acuerdo con que la rubia grabe al niño: "Yo no sé por qué tener esta conversación tan íntima en público (...) ella en sus redes lo expone de esta manera, y yo he defendido a Sheyla en muchas cosas, como que le quieran quitar a su hijo. Pero tengo dos dedos de frente y hay cosas que no me parecen".

Asimismo, Magaly Medina lamentó que Sheyla Rojas haya dejado a su hijo en plenas vacaciones para viajar con Fidelio Cavalli.

"Ante su hijo disculpándose, de alguna manera tratando de explicar por qué se fue tantos días en plenas vacaciones escolares de su hijo y no lo llevó a él sino prefirió estar en estas fiestas (...) ¿Cuál será el nivel de conversación que tienen en saca que primero le pregunta 'te gusta la plata'?".

En otro momento, Magaly Medina dejó entrever que el hijo de Sheyla Rojas podría haber escuchado todas las críticas contra su madre por el tema de Pedro Moral: "Estás exponiendo a tu hijo a que en este momento yo y muchas personas más, hablemos de él y hablemos de esto. Hablemos que tu hijo se está dando cuenta de algo que es evidente para todo el mundo. Ese niño también escucha (...) ¿tú crees que ese niño no comenzó a escuchar?".