La periodista Magaly Medina arremetió contra Vania Bludau por el mensaje que envió en sus historias de Instagram tras protagonizar un bochornoso episodio con la Policía Nacional.

“Hubiera sido bueno que salgan los dos a afrontar un hecho que los dos pasaron”, comentó la periodista en el programa “Magaly TV La firme”.

En ese sentido, Magaly Medina se burló de las “disculpas” de Vania Bludau: “Ella dice ‘asumí que todos lo habían visto’ (su declaración en el programa de Rodrigo González). No pues, yo no lo había visto. ¿Y qué? ¿Me declaro culpable de no haber visto tus disculpas? La cosa más correcta es hacerlo públicamente en sus redes”.

Asimismo, Magaly Medina indicó que Vania Bludau no pide disculpas directamente a los agentes que maltrató: “A mí lo que me asombra es que no pide disculpas, está preocupada por los mensajes de odio que le ponen. Pero bueno, mamita, qué cosa querías después de esas palabras tan denigrantes, esas calificaciones tan vergonzosas que le dirigiste a los policías (...) Ella estaba bien preocupada por esos mensajes, pero en algún de su discurso ha dicho quiero hacer un mea culpa, quiero pedir disculpas de corazón a aquellos policías a los que maltraté de forma injusta y terrible. ¿Lo dijo? ¿Lo ha dicho ahí en su sonso mensaje que hace?”.

De acuerdo a la “urraca”, Vania Bludau mostró “frivolidad” en su reaparición en las redes sociales. “Eso es seguirte burlando del público que crees es también menos inteligente que tú. No hay disculpas a los policías, no hay disculpas al público que la sigue”, expresó.

