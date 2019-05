Magaly Medina arremete contra Yeni Vilcatoma por comentario sobre Yahaira y Martín Vizcarra (VIDEO)

Magaly Medina arremetió contra Yeni Vilcatoma luego que la congresista fujimorista realizara un polémico comentario sobre el presidente Martín Vizcarra y el "caso Yahaira".

Durante una entrevista con Milagros Leiva, Yeni Vilcatoma realizó la siguiente declaración: "Si yo hubiera querido atacar al presidente, hubiera hablado del caso Yahaira, hubiera hablado del caso del hotel de Tacna [...] ellos saben a qué me refiero".

Más tarde, el equipo de 'Magaly TV La Firme' se comunicó con la parlamentaria y esta insitió en que tenía información: "Si te puedo dar la información, algo... es bien delicado".

Cambió de versión

Sin embargo, en una segunda comunicación con el programa, la congresista mostró una actitud distinta y negó que sus declaraciones estén vinculadas a la cantante Yahaira Plasencia: "No tiene nada que ver con el espectáculo [...] No, no es sobre Yahaira Plasencia, de ninguna manera. Yo en ningún momento he dicho la cantante, jamás. Dígale a Magaly que no es así por favor, díselo de mi parte. No tiene nada que ver con Yahaira Plasencia, nada que ver".

"Chismosa de quinta"

Magaly Medina no se quedó callada y arremetió contra Yeni Vilcatoma por soltar este comentario: "Sus ansias y ganas por tener un programa de televisión a esta congresista la han hecho realmente patinar grandemente, porque creo que nadie tiene derecho a tirar una piedra, tirar una información por ahí, y dejar que todo el mundo especule lo que le da la gana. Ella lo dijo bien claro en la mañana [...] Es la única persona que todos conocemos porque si es una desconocida, si no es nadie del espectáculo, como luego intentó arreglarlo, entones por qué comenzó y lanzó una frase tan atrevida sin tener nada en qué sustentarse, eso es ser una chismosa de quinta".

"Ella suena amenazadora [...] así sonó en la mañana, así de irresponsable", agregó la periodista.

En ese sentido, Magaly Medina aseguró que Yeni Vilcatoma no debería tener un programa en el canal del Congreso: "Cuando se dio cuenta de lo que había hecho por bocona, dijo que esto no tenía nada que ver con el espectáculo [...] de rumores y de especulaciones no se hacen los programas de especulación, señora congresista".

HAY MÁS...