Magaly Medina reveló durante su programa que “El valor de la verdad” de Shirley Arica no saldrá al aire porque sus revelaciones dejaban mal parados a algunos jugadores de la Selección Peruana.

Y es que en la promoción del programa, la ‘chica realidad’ había comentado que estuvo en una “encerrona” con Luis Advíncula, Yoshimar Yotún y Christian Cueva; asimismo, Shirley Arica reveló que tuvo un affaire con Jefferson Farfán.

“De pronto ha levantado toda la promoción de las declaraciones de Shirley Arica, quiere decir que este sábado no vamos a escuchar las declaraciones que ella dio sobre esta encerrona y además sobre Jefferson Farfán y lo que habría pasado en una discoteca limeña”, contó la ‘urraca’.

Según Magaly Medina, Latina se habría negado a emitir el programa: “Todo eso no lo vamos a ver porque parece que a Beto le dijeron esto no va. Como periodista y extrabajadora de Latina, se los voy a contar (...) la libertad de expresión, a veces cuando choca con los intereses comerciales de un canal donde no se respeta mucho la libertad de expresión, pasan esas cosas”.

“Ellos tienen los derechos de los partidos amistosos de la selección de Perú antes del Mundial, entonces no les conviene, no es comercial (exponer a los jugadores)”, agregó.

La periodista afirmó que las confesiones de Shirley Arica van “contra la imagen de la selección que ellos quieren cuidar”.