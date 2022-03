La periodista Magaly Medina aseguró que Anthony Aranda no engría a la actriz Melissa Paredes, como lo hacía su exesposo, Rodrigo Cuba, con quien viajaba dentro y fuera del país.

Así lo señaló luego de que Anthony Aranda se quejara porque Medina presentó en su programa un meme donde se burlaban de Melissa Paredes por no viajar con el popular ‘Activador’. El bailarín pidió a la producción de la popular ‘Urraca’ que trabajen e investiguen.

“Él y Melissa son unos picones... Nosotros trabajamos, no sé si tú. Todo el mundo sabe que nosotros sí la sudamos, nos cuesta trabajo hacer el programa. Es chico reality, nada más, que eso gran cosa, ¿tenemos que venerarlo?, pero ojalá que dure, que se mantengan y no sea un chico que apareció en el verano y desapareció por ahí, exchicos reality hubo muchos, hay por sacos”, señaló entre risas Magaly Medina.

“Ella paseaba en yate cuando estaba con el ‘Gato’ Cuba, se iba al norte... Tampoco seas mezquino, el ‘Gato’ Cuba le daba sus gustos a Melissa, la llevaba de paseo, la llevaba de viaje, no la llevaba todas las semanas a la casa de su tía en Cañete hacía como él, tampoco la llevaba a la playa y le tendía su toalla así no más. No, la engreía a la Melissa, ahora se la pasan en la cocina y en el gimnasio. Viajes no hay, mayores engreimientos no le da”, agregó la periodista.

Magaly Medina aclaró que en su programa solo presentaron un meme que está en redes sociales y no lo hicieron ellos. Además, le aconsejó que saque de viaje a Melissa Paredes, aunque sea en peque peque.

“El ‘Activador’ debe hacer como los guerreros que se alquilaban un yate e iban como sardinas, tú también puedes hacer lo mismo, no importa, o en un ‘peque peque’ la llevas, pero la paseas o estás esperando que te invite la familia”, expresó.

