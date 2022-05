Totalmente indignada. Magaly Medina no se calló nada y se refirió a la reincorporación de Aldo Miyashiro a América TV, pues la conductora aseguró que no se estaría midiendo con la misma vara a todos los trabajadores, trayendo como ejemplo a la abrupta salida de Melissa Paredes.

Todo se dio durante la última edición de “Magaly TV La Firme”, cuando la periodista de espectáculos mencionó que si los gerentes de canal 4 habían traído de vuelta al popular ‘Chino’, es porque una de sus figuras más representativas de la TV. Sin embargo no aceptó que no haya pasado lo mismo en el caso de Melissa Paredes, quien fue ampayada también en actitudes que deshonraron su matrimonio.

“Si ellos tienen por norma sancionar cuando uno de sus talentos es infiel, como lo hicieron en el caso de Melissa Paredes, que la sacaron así, casi la botaron al día siguiente, cuando apareció nuestro ampay, pero a ellos que también han tenido un ampay escandaloso, nada...”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ precisó que no está defendiendo a Melissa, pero que sí es notable el machismo no solamente en la sociedad en general, sino también en los trabajos.

“Tres semanas, váyanse, dense una ducha, talquéense y vengan... Lo que pasa es que nuestro país es así, machista. La mujer que saca la vuelta hay que apedrearla, y al hombre que lo hace hay que decirle maestro, jugador, eres mi estrella, hay que premiarlo. A mi ese racero con el que se mide a los hombres y mujeres, nunca me ha simpatizado, no estoy de acuerdo con eso, y con esto no estoy defendiendo a Melissa Paredes”, finalizó.

