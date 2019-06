Magaly Medina compara su 'totó' con el de Yahaira Plasencia: "mejor que ella hasta yo"│VIDEO

Magaly Medina criticó otra vez a Yahaira Plasencia y hasta se comparó con la salsera.

Durante su programa, Magaly Medina presentó una nota de las modelos Shirley Arica y Olinda Castañeda, quienes participaron en un car wash.

La conductora de 'Magaly TV La Firme' no dudó en comparar los 'totós' de las modelos con el de Yahaira Plasencia.

"Por lo menos no son como el de la Yaha, estos están bien cuidados. Estas chicas saben su negocio, cuidan su material de trabajo (...) Si ponemos a Yahaira Plasencia al costado, esto está mucho mejor, está mejor cuidado, la piel está muy cuidada, más trabajada, no tienen celulitis, no tienen grumos", dijo Magaly Medina en su programa.

Sin embargo, la conductora volvió a criticar el 'totó' de la salsera y hasta se comparó con ella.

"Son mucho mayores que Yahaira, eso es cierto. Pero por favor, mejor que Yahaira hasta yo, Yahaira no se cuida nada, las pierdas no se cuida nada, no va al gimnasio y sigue comiendo shawarma en las madrugadas", manifestó la 'Urraca' entre risas.