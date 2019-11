La conductora de Magaly TV La firme no es ajena al escándalo que envuelve a Gisela Valcárcel con Tula Rodríguez, luego de que dijeran que la rubia impidió su participación.

Magaly Medina confesó el motivo por el que no participa en la Teletón.

“Porque Gisela es la principal y yo no voy a ir en un horario donde ella esté, porque cuando ella está, nadie más la puede tapar, le puede quitar el brillo, prefiero no participar, hace muchos años lo decidí en los canales”, señaló.

“Yo, sencillamente no voy más a la Teletón, (los demás) vayan nomás, así no le doy el gusto a la Cantinflas de chotearme, ella es la dueña de la Teletón, ella es la conductora oficial de la Teletón, si le ponen a alguien que brilla un poco, oh no. Ya basta de callarnos, rajemos también de nuestros egos y nuestras mezquindades”, agregó.