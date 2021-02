Magaly Medina confirmó que se reunió con Sheyla Rojas recientemente a raíz de una solicitud que hizo la rubia como condición para presentarse en el programa “Magaly TV La firme”.

Al inicio de su programa, Magaly Medina se refirió a una información publicada por el diario El Popular, la cual indicaba que Sheyla Rojas y Magaly habían tenido una reunión para “hablar de mujer a mujer”.

En ese sentido, la “urraca” admitió que se reunieron, pero porque Sheyla Rojas lo solicitó: “Hay cosas que yo no comento de mi programa porque no me competen, pero ya que han filtrado esta información, yo voy a decir algo: jamás me reúno con mis invitados antes del programa, menos cuando son tan polémicos como Sheyla Rojas. Me reuní con ella a pedido de mi productor porque ella había aceptado venia al programa en las tratativas que tenía”.

“Ella quiso sentarse conmigo, pero no para hablar de mujer a mujer, quiso sentarse porque dijo que tenía miedo de venir acá a sentarse y yo tenía que darle la confianza de que viniera y hablara ante cámaras”, explicó Magaly Medina.

De acuerdo a la periodista, la entrevista con Sheyla Rojas no se realizó porque la rubia quería que la “urraca” le pida disculpas.

“¿Por qué no se concreta esta reunión? Porque sí, ella al final dijo que mejor no, pero ella trataba y quería que yo le pidiera disculpas por las cosas que dice yo había opinado acá, le traté de hacer entender a Sheyla Rojas que yo me burlo de las cosas y que en base a lo que había visto y lo que me habían contado, lógicamente que yo tenía que sacar mis propias opiniones y conclusiones (...) y por eso yo no podía pedir disculpas porque finalmente yo sigo pensando, seguía pensando igual, eso no iba a cambiar en lo absoluto, que yo no le pedía pedir disculpas a ella, no podía ni siquiera para que ella venga a sentarse acá”, sentenció Magaly Medina.

