"No me vean", es el consejo que le da Magaly Medina a niña durante la FIL

Magaly Medina se presentó esta noche en la Feria Internacional del Libro para hablar sobre su nuevo libro llamado 'Hola, guapa', donde revelará quién es la verdadera periodista fuera de pantallas de televisión.

Al responder una de las tantas preguntas de los asistentes, fue una niña la que llamó la atención al pedir el micro y preguntarle: "¿qué le dirías a los niños que te ven?"

"Hola Magaly, te veo en la televisión desde que tenía tres años, me acuerdo cuando tenías la vieja canción la 'Urraca', la cantaba, y hasta ahora te veo en la televisión. ¿Qué le dirías a los niños que te ven?", dijo la pequeña.

Magaly Medina, rápidamente y visiblemente muy apenada respondió: "Le recomendaría que no me vean (risas) porque a esa hora hay que dormir, yo soy un producto apto para mayores de 18 años, no sé qué podrías aprender de mí, ¡qué vergüenza!, ¿qué puede aprender una niña de esa edad de mí?", fue lo primero que comentó.

Minutos después, la conductora de TV recomendó a los niños que lean en lugar de ver televisión. "¿Pero qué le puedo decir a los chicos? Que lean, en vez de ver televisión, traten de leer, ahora hay libros digitales. Mis grandes sueños los encontré en las páginas de los libros", sentenció, mientras era aplaudida por el público.